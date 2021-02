Due prime volte in #JuveLivorno!



Esordio assoluto in bianconero e prima rete per Mattia #Compagnon!



Primo gol anche per Emanuele #Pecorino!



Bravissimi, ragazzi! #Under23 #ForzaJuve pic.twitter.com/zPnkLNT4sJ — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) February 7, 2021

Juventus-Livorno Under 23 è stata una grande festa bianconera, ventata d'aria fresca dopo alcuni risultati tutt'altro che esaltanti. A rendere ancora più felice mister Zauli è l'inizio col botto di due nuovi acquisti, arrivati insieme a Torino in extremis nel mercato invernale, che sono andati entrambi a segno contro gli amaranto: Compagnon e Pecorino.Qui di seguito il post del club bianconero per celebrarli