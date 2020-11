A tre giorni dal pareggio per 1 a 1 contro il Lecco, la Juventus Under 23 guidata da Lamberto Zauli torna in campo per sfidare il Livorno nel recupero della quarta giornata di Lega Pro. Vigilia turbolenta per i bianconeri a causa della positività di Raffaele Alcibiade che ha costretto tutto il gruppo squadra a tornare in isolamento fiduciario. La Juventus Under 23 si trova in undicesima posizione con 11 punti raccolti in sette giornate: i giovani bianconeri puntano a tornare alla vittoria per riscattare le ultime due partite senza i tre punti e risalire la classifica.



La diretta testuale su Ilbianconero.com:



37' - Scaramucce tra Di Gennaro e Marques: entrambi ammoniti



30' - Murilo dalla distanza impensierisce Nocchi che è bravo a respingere



21' - Occasione per il Livorno, Braken di prima gira in porta, Nocchi si fa trovare pronto e respinge



19' - Il Livorno tiene il possesso palla e cerca di fare il gioco, la Juventus si affida alle ripartenze



9' - Parisi scuote i suoi e ci prova da fuori area al termine di un'azione insistita: conclusione debole



2'- Occasione per la Juve, Tongya subito pericoloso, si inserisce in mezzo alla difesa, bravo il portiere del Livorno a rispondere



0' - Luciani fischia l'inizio del match tra Livorno e Juventus Under 23





IL TABELLINO

LIVORNO-JUVENTUS: 0-0

Marcatori: ()



LIVORNO (4-3-3): Stancampiano, Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Porcino, Haoudi, Agazzi, Gemignani, Murilo, Braken, Mazzeo. A disposizione: Neri, Romboli, Morelli, Marie Sainte, Sosa, Fremura, Nunziatini, Pecchia, Pallecchi, Marsura, Canessa, Caia. All. Dal Canto.

JUVENTUS (3-4-2-1): Nocchi; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Leo, Peeters, Fagioli, Felix Correia; Tongya, Rafia; Marques. A disposizione: Israel, Garofani, Parodi, Gozzi, Troiano, Ranocchia, Leone, Del Sole, Petrelli. All Conte.



AMMONITI: (Marques 37', Di Gennaro 37')



Arbitro: Sig. Francesco Luciani di Roma 1