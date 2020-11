1







di Marco Amato

La Juventus Under 23 raccoglie un altro pareggio per 1 a 1 dopo quello con il Lecco. Gara ordinata in difesa, quando si tratta di contenere il Livorno; manovra lenta e compassata quando si tratta di tenere il possesso palla e verticalizzare verso la trequarti amaranto. Un punto guadagnato, dopo che la partita si era messa in salita a causa del gol di Braken.



NOCCHI 7 - Quando il Livorno attacca si fa trovare pronto e salva il risultato in diverse occasioni



DELLI CARRI 6.5 - Attento in copertura, difende bene e opera diversi interventi decisivi



CAPELLINI 6 - A lui è affidato il compito di provare a costruire il gioco dal basso: ci riesce con fortune alterne, buone aperture ma anche qualche sbavatura



COCCOLO 6 - Partita ordinata ma sbaglia la marcatura sul gol di Braken



LEO 5.5 - Si pesta i piedi con Tongya, non riesce a incidere



PEETERS 6.5 - Buona prestazione in fase di interdizione, spezza il ritmo al gioco del Livorno (Dal 70' TROIANO 5.5 - Non entra bene in partita e fatica a trovare il ritmo)



FAGIOLI 6 - Ha qualità e si vede, dà ordine nelle fasi di caos ma non riesce a dare velocità alla manovra bianconera (Dall'84' LEONE s.v. - Pochi minuti di gioco per incidere)



FELIX CORREIA 6.5 - Prova spesso a a rendersi pericoloso dalla sinistra: una spina nel fianco per la difesa amaranto



TONGYA 6 - Sua la prima azione pericolosa del match: si inserisce bene ma trova la resistenza di Stancampiano, durante il match sparisce un po' dagli schemi (Dal 76' DEL SOLE 6.5 - Mette lo zampino nell'azione del pareggio e offre qualche altro buono spunto)



RAFIA 6 - Evanescente, appare spesso fuori dal gioco ma serve l'assist per il gol del pareggio



MARQUES 5 - Fallisce in più di una volta nel compito di tenere palla e far salire i suoi compagni. Mai pericoloso in proiezione offesiva (Dal 70' PETRELLI 7 - Entra e segna, è quello che si chiede alla punta)