Se domenica sera Massimiliano Allegri riuscirà a battere l'Inter,Nonostante i sei scudetti, due finali di Champions e alcuni successi nazionali,La sua filosofia calcistica è basata sulla semplicità e sul "cazzeggio creativo" nello spogliatoio. Inizia così l'articolo di apertura di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di oggi.Allegri sostiene che il calcio èe che bisogna fare l'opposto di ciò che fanno gli avversari. Per guadagnarsi la fiducia dei giocatori, ritiene che siano necessari ingredienti come autenticità, direzione e un pizzico di empatia. Nonostante ciò, la critica italiana non riconosce pienamente il suo valore,Allegri hanella vita, tra cui i figli, il padre a Livorno, le donne, i cavalli, il calcio, le puntate al Casinò, gli amici e i "livelli",La comunicazione è un aspetto a cui presta molta attenzione, influenzato anche dal suo lavoro con un tutor.La sfida imminente con l'Inter è caratterizzata da un continuo scambio indiretto di dichiarazioni trasugli obiettivi della Juventus. Allegri è noto per la sua lealtà e direttezza, e ha un rapporto positivo con giocatori come Ronaldo. Nonostante la sua propensione alle rotture, è abile nel recuperare relazioni apparentemente compromesse. Inoltre,. Per il direttore del CorSport, la sua filosofia calcistica, basata sulla semplicità e sull'approccio pragmatico, potrebbe essere la chiave per il successo della Juventus nel prossimo futuro.