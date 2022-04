Jurgen Klopp ha rinnovato ufficialmente con il Liverpool. Il tecnico tedesco, in Inghilterra dal 2015, ha firmato il prolungamento di contratto con i Reds fino al 2026, estendendo il precedente accordo in scadenza nel 2024. Con il club inglese ha già conquistato la Champions League e il Mondiale per club nel 2019, riportando ad Anfield anche la vittoria del campionato, nel 2020. In questa stagione è ancora in corsa per un poker di titoli che sarebbe storico.