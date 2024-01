Con un comunicato ufficiale ilha comunicato pochi minuti fa che Jurgennon sarà più alla guida dei Reds al termine della stagione attuale. Una decisione presa dal tecnico che ha reso partecipe la dirigenza. Non sarà il solo a lasciare, insieme a lui anche i suoi collaboratori. Queste le parole di Jurgen: "Posso capire che sarà uno shock per molte persone in questo momento. Quando lo senti per la prima volta. Posso spiegare o almeno provarci. Amo tutto di questo club, amo tutto della città, dei nostri tifosi, della squadra, dello staff. Amo tutto. Mi sta sottraendo molte energie, non ho problemi ora chiaramente. So che non posso fare questo lavoro ancora e ancora. Dopo questi anni insieme, rispetto la vostra crescita, questa è la verità".