Liverpool-Tottenham, Federico Chiesa ancora fuori

Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali per la semifinale di ritorno della Carabao Cup tra. Gli Spurs, forti del vantaggio di una rete, schierano subito il nuovo acquisto Danso in difesa accanto a Davies, mentre Mathys Tel resta fuori. Sul fronte Liverpool, Slot opta per Salah al posto di Chiesa, che parte dalla panchina, e sceglie Gravenberch invece di Mac Allister a centrocampo.Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Van Dijk, Konate, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Jones; Salah, Nunez, Gakpo. A disposizione: Chiesa, Jarros, Diaz, Mac Allister, Elliott, Jota, Tsimikas, Quansah. Allenatore: Slot.

Tottenham (4-3-3): Kinsky; Spence, Danso, Davies, Gray; Sarr, Bentancur, Bissouma; Kulusevski, Richarlison, Son. A disposizione: Austin, Pedro Porro, Reguilon, Bergvall, Ajayi, Cassanova, Olusesi, Moore, Tel. Allenatore: Postecoglou.