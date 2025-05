Liverpool, Slot su Chiesa: 'Deve dimostrarlo a sé stesso'

Getty Images

Le parole di Slot su Federico Chiesa

Il Liverpool è già Campione d'Inghilterra e vivrà queste ultime partite di campionato potendo festeggiare e dando minutaggio a chi ne ha avuto meno come ad esempio Federico Chiesa. Proprio dell'ex Juventus ha parlato Arne Slot. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore del Liverpool in conferenza stampa."Chiesa come altri giocatori che hanno avuto meno spazio non hanno nulla da dimostrarmi. Io li ho visti tutto l’anno durante gli allenamenti, li ho visti giocare in passato per noi e per altri club. Federico ha una carriera che parla per lui“.

“Per questo motivo credo che siano più loro a dover dimostrare di poter giocare in questo club a loro stessi. Io ne sono già a conoscenza e probabilmente anche loro. Per questo sono sicuro che vorranno scendere in campo e al meglio”.