In campo e sul mercato. Doppia sfida tra Liverpool e Real Madrid che si giocano questa sera la coppa dalle grandi orecchie e che, allo stesso tempo, sul mercato guardano agli stessi profili. Come racconta calciomercato.com:



"C'è poi una sfida vera e propria di mercato che si è già profilata in vista dell'estate, perché Liverpool e Real sono entrambi alla ricerca di un nuovo rinforzo a centrocampo e hanno individuato lo stesso obiettivo: Aurélien Tchouaméni, classe 2000 del Monaco che anche la Juventus aveva seguito con attenzione nell'ultimo anno. I bianconeri si sono tirati indietro, decisi a puntare sul ritorno di Pogba e spaventati anche dalle cifre che si stanno sviluppando per questa operazione, perché il Madrid non vuole correre rischi di vedersi superato da PSG o, appunto, Liverpool e ha dunque preparato un affondo deciso: circa 80 i milioni di euro messi sul piatto da Florentino Perez per il centrocampista francese, un'offerta convincente e che vuole scoraggiare le rivali. Prima però la finale di Champions: Liverpool e Real Madrid si sfidano in campo, in attesa di confrontarsi nuovamente sul mercato".