Sadio Mané, attaccante del Liverpool, autore di una doppietta ieri in Supercoppa Europea contro il Chelsea, ha detto la sua sul favorito per il prossimo Pallone d'Oro in conferenza stampa dopo la partita vinta ai rigori contro i Blues. Queste le sue dichiarazioni: "Mi arrabbierei se lo vincesse Messi e non io? No, ammetto che merita di vincerlo. Di certo, tutti conoscono Messi, non ho bisogno di dire io quanto sia bravo". Nessuna citazione a riguardo, invece, per Cristiano Ronaldo, tra i favoriti per la vittoria finale.