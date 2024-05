Koopmeiners alla Juve: due ostacoli

Non sarà facile per la Juventus arrivare a Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta è il grande obiettivo estivo di Giuntoli che però è consapevole di come la trattativa non sia sempliceOltre al prezzo che fa l'Atalanta (60 milioni), c'è la concorrenza, in particolare del Liverpool. Secondo quanto si apprende dal Daily Mail, infatti, quello di Koopmeiners è il primo nome fatto dal nuovo allenatore Arne Slot (non ancora ufficiale). Slot vorrebbe l'olandese per avviare il nuovo ciclo dei Reds dopo l'era Klopp.