Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo il passaggio del turno di Champions contro l'Inter.



ROSSO A SANCHEZ - "Non so perché parlarne. Se tocchi l'avversario l'arbitro deve fischiare e tirare fuori il cartellino. La passione serve, ma se provoca certe situazioni non aiuta molto".



CALCIO ITALIANO DOPO AVER AFFRONTATO INTER E MILAN - "Come ho trovato il calcio italiano? Molto bene, mi piace tanto. Entrambe le squadre sono forti, con giocatori e stili diversi, ma anche il progetto del Milan mi piace molto così come l'approccio. L'Inter ha più esperienza e un approccio diverso, è difficile liberarsi da loro. Hanno qualità eccezionali entrambe le squadre. Anche l'Atalanta ci ha messo in difficoltà, poi la Juventus che conosciamo tutti, e il Napoli che abbiamo affrontato spesso. Siamo esperti di calcio italiano, quando sai che devi affrontare certe squadre non fai festa, sai che sarà difficile".



INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO? - "Non voglio creare problemi in Italia... Ho già parlato anche di Juve, Milan, Napoli. Tutte hanno qualità, poi serve anche fortuna. Continuo a seguire da lontano: mi interessa sapere chi vincerà, ma non è la cosa fondamentale per me".



METTERE ALLE SPALLE LA SCONFITTA - "Lo farò, anche se i primi venti minuti non mi sono piaciuti e abbiamo subito un gol eccezionale, ma evitabile. Non dirò ai ragazzi che non è andato bene niente, possono succedere certe cose ma dobbiamo evitare certi errori in futuro. Avremmo potuto giocare meglio, ma l'avversario era molto forte e ci ha messo in difficoltà".