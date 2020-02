Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato anche di un possibile futuro in Italia nel corso di un'intervista rilasciata a Rai Sport: "Dopo la sua avventura con il Liverpool, l'Italia potrebbe essere una possibilità? No, no, verrò in Italia perché dopo la fine della mia carriera avrò voglia di viaggiare. Un buon bicchiere di vino, mi divertirò con Arrigo Sacchi. O con Ancelotti o con lo stesso Sarri. Amo il vostro paese, il tempo, il cibo fantastico. Ma per il mio lavoro ho bisogno della lingua e il mio italiano non è buono. Avrei bisogno di tempo, magari di un anno per imparare l'italiano e allora potrei anche pensarci, ma chi lo sa. In vacanza vengo di sicuro, a lavorare chissà...".