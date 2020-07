L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato del suo futuro inglese al Mirror. Ecco le sue parole:

"Non ho piani dopo la scadenza del contratto nel 2024. Quando ho iniziato ad allenare mi sono detto ‘Ora ti aspettano 25 anni di duro lavoro’. Sono stato sette anni e mezzo al Mainz, sette anni al Borussia Dortmund e alla scadenza del mio contratto con il Liverpool saranno passati 23 anni e mezzo. Vedremo, ma non mi vedo in panchina fino ad una certa età".