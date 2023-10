Lo spavento e il sollievo. Trent Alexander-Arnold, terzino del Liverpool, è stato vittima di un incidente stradale grave e ha rischiato parecchio. Il giocatore stava guidando la sua Range Rover su una strada di campagna nel Cheshire quando un palo dell'alta tensione si è staccato a causa della tempesta e si è schiantato a pochi centimetri di distanza dalla sua auto. Un traliccio alto 14 metri e dal peso di circa 500kg, con il giocatore che per evitarlo ha dovuto scontrarsi con un'altra auto. Come riportano i giornali inglesi, una fonte sul posto ha dichiarato che il terzino del Liverpool è "vivo per miracolo" e dovrebbe sentirsi come se avesse ingannato la morte.