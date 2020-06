Il Liverpool di Jurgen Klopp sogna in grande e ambisce a Kylian Mbappé. Il classe '98 del Paris Saint-Germain, attorno al quale si è parlato pure di interesse della Juventus, potrebbe quindi lasciare la Francia e volare in Premier League, con gli attuali campioni d'Europa e - quasi - d'Inghilterra disposti a pagare 300 milioni per averlo. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, i Reds ne darebbero 200 cash ed i rimanenti 100 nella valutazione di Sadio Mané, che invece andrebbe al Psg.