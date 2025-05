Liverpool, il coro per Federico Chiesa e l’insulto alla Juventus: non è questione di buonismo

Getty Images

Corre un brivido lungo la schiena ed è un misto di rabbia e incredulità. Sono i giorni che ci avvicinano al quarantennale della strage dell’Heysel. Sono i giorni in cui riascoltiamo le testimonianze di chi, il 29 maggio 1985, si trovava a Bruxelles; mettiamo olio negli ingranaggi collettivi della memoria, ce ne prendiamo cura. Facciamo manutenzione e la difendiamo: da chi vuole speculare, da chi confonde rivalità sportiva e becerume, da chi offende.Cosa è successo questa sera? Cosa è questa rabbia che fa muovere velocemente le dita sulla tastiera? In Premier League si sta giocando Brighton-Liverpool, dal settore ospiti occupato dai Reds si canta per diversi minuti un coro dedicato a Federico Chiesa che recita: “Li sentiamo piangere a Torino, Federico è qui per vincere, una chiacchierata con Arne Slot e lui ha detto ciao, "V******o Juve, ora sono un tifoso della Kop (la curva del Liverpool ndr)!”.

Non è buonismo. Non è mancanza di sarcasmo e non è l’incapacità di riconoscere la solita ironia che i tifosi inglesi utilizzano nei loro canti. Permetteteci, però, di provare almeno fastidio. A dieci giorni dal 29 maggio i tifosi del Liverpool cantano ininterrottamente un coro che manda all’altro paese la Juventus. Certo, nessun riferimento alla strage – e ci mancherebbe altro -, ma è una questione di opportunità. Possibile non sentire almeno un po’ di imbarazzo? Evidentemente no.Magari esageriamo, sicuramente è solo ironia; magari siamo i soliti bacchettoni senza senso dell’umorismo. Ci si conceda, però, di mostrarci infastiditi, di fare quadrato attorno alla nostra storia. Quarant’anni dopo, siamo la generazione che è cresciuta con le storie di chi era all’Heysel e fa parte della nostra juventinità tanto quanto il ricordo dei trionfi. Quarant’anni dopo, siamo ancora qui a difenderne la memoria.