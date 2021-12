La Premier League non prende in considerazione seriamente i pericoli per la salute che determinano le troppe partite ravvicinate, in tempo di Covid. Lo ha detto, capitano del Liverpool. In un'intervista a BBC Sport, ripresa dall'agenzia Dire: "Il calcio per noi è tutto e vogliamo essere in grado di esibirci al massimo livello ogni volta che mettiamo piede in campo. E purtroppo, in questo periodo è difficile farlo. È stato così per alcuni anni ed è stato difficile, ma poi,. Ovviamente vogliamo giocare, ma sono preoccupato per il benessere dei giocatori e, specialmente in questo periodo, da quando il Covid è qui".