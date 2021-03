Secondo l’ex giocatore Stan Collymore, i tre attaccanti dei Reds, Salah, Mané e Firmino, non avrebbero più stimoli e potrebbero cercarne di nuovi lontano dalla Merseyside il prossimo anno: alla Juventus, al Bayern o al Real. Lo ha scritto in un tweet, riportato dal Daily Mirror, nel quale ha anche aggiunto quattro nomi su cui dovrebbero lavorare, a suo avviso, i dirigenti del Liverpool per sostituire eventuali partenti: Haaland, Grealish, Ansu Fati e Boadu.