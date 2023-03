Si avvicina l'addio tra il Liverpool e Roberto Firmino, che dopo una vita in maglia Reds, dovrebbe lasciare il club a parametro zero al termine della stagione. Di questo parla anche calciomercato.com, secondo cui sul giocatore ci sarebbero sia Inter che Juventus, le quali in passato si erano già fatte avanti. All'estero, in prima fila c'è il Galatasaray, che sarebbe disposto a pagare l'ingaggio da oltre 9 milioni di euro.