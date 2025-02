Clamorosa eliminazione del Liverpool in FA Cup: Chiesa delude e piovono critiche

AFP or licensors



Liverpool eliminato con Chiesa in campo: critiche all'ex Juve

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 1

Dribbling (riusciti): 10 (1)

Percentuale passaggi riusciti: 19/29 (66%)

Duelli (vinti): 17 (4)

Tonfo delche viene eliminato in FA Cup contro il Plymouth, squadra che si trova ultima in Championship, la serie B inglese. Sconfitta per 1-0 con il rigore trasformato da Ryan Hardie. Grossa delusione per la squadra di Arne Slot che sta dominando in Premier League ed è arrivata prima nel girone unico di Champions. Formazione sperimentale per il Liverpool, che in campo ha schierato anche Federicoautore di una prestazione tutt'altro che brillante.Nel Liverpool tante riserve visto l'avversario sulla carta agevole; scelta che però non ha ripagato, anzi. Chi non ha sfruttato l'occasione per mettersi in mostra dopo mesi difficili è Chiesa, schierato da attaccante di destra. L. Questi i numeri della sua gara. (Dati sofascore).I numeri evidenziano la prestazione negativa di Chiesa, che è stato anche tra i più criticati sui social dai tifosi dei Reds. "Non ha sfruttato la chance", "E' stato davvero atroce", alcuni dei commenti sul giocatore italiano.