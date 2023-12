Dalla Germania è arrivata l'indiscrezione sulla possibile partenza di Kenan Yildiz visto lo scarso minutaggio. Dalla Juve però filtra l'assoluta volontà di trattenere il suo talento nonostante le diverse squadre interessante. Come riferisce calciomercato.com, Liverpool e Arsenal tra le altre continuano a seguire con attenzione la crescita di Yildiz, in attesa di spiragli che ancora non ci sono per far valere la propria forza economica.