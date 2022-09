In queste ore sta prendendo piede l'ipotesi di uno scambio alla 'pari' tra Barcellona e Liverpool, con i Blaugrana che metterebbero sul piatto il cartellino di Memphis Depay in campio di quello dell'attaccante dei Reds, Bobby Firmino. Entrambi i giocatori, nell'ultima sessione di mercato sono stati accostati ai bianconeri, con l'ex Lione che però è saltato per via della richiesta troppo elevata del suo entourage. Resta ancora aperta invece la pista che porta al brasiliano.