In Inghilterra sono sicuri: il Liverpool non farà nessun affondo per. Sospiro di sollievo per la Juventus, che ha già respinto una proposta da 80 milioni del Bayern Monaco e da 100 del Chelsea. I bianconeri considerano incedibile il classe '97 e vogliono ripartire da lui per costruire la squadra del futuro, per questo, come racconta Sky Sports, i Reds hanno deciso di fare un passo indietro nonostante il grande interesse per il giocatore.