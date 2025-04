Chiesa torna in campo con il Liverpool: com'è andata la sua partita

Getty Images

Federico Chiesa ha lasciato la Juventus durante la scorsa estate dopo 131 partite con la maglia bianconera. L'esterno classe 1997 è passato al Liverpool a titolo definitivo, ma la sua esperienza in Inghilterra ha faticato a decollare fin dall'inizio.Chiesa è infatti arrivato in difficoltà soprattutto con la condizione fisica, e Slot ha più volte ribadito che aveva bisogno di allenarsi più intensamente. L'ex Fiorentina ha anche giocato con la Primavera dei Reds per mettere minuti nelle gambe, sinonimo di una stagione non semplice.Nella partita di oggi contro il Fulham, Chiesa è tornato in campo dopo aver saltato diverse partite di campionato. L'ex Juventus era reduce dal goal in finale di Carabao Cup, che però non ha evitato la sconfitta con il Newcastle. In occasione del match odierno, invece, Chiesa è entrato nei minuti finali, ma il Liverpool ha perso 3-2.

Com'è andata la partita di Chiesa