Il Liverpool è campione di Inghilterra, trent'anni dopo, con ancora sette giornate da disputare per concludere la Premier League. Un successo trionfale, che richiama ad altri grandi record della storia. Come quello sancito in Italia dalla Juventus, che la scorsa stagione è riuscita a raggiungere il Grande Torino e l'Inter nella conquista dello Scudetto più "veloce" della Serie A...



