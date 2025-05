Liverani racconta a CM: 'Dovevo andare alla Juventus'

Le parole di Fabioa calciomercato.com:Nell’estate 2001 passi alla Lazio dopo essere stato vicino alla Juventus, ci racconti quella trattativa?"Sono stato vicinissimo alla Juve: io avevo già l'accordo con loro, ma non c'è stata l'intesa tra club. Saltò tutto, e l'ultimo giorno di mercato andai alla Lazio che aveva bisogno di un centrocampista".Come hai vissuto quella giornata?"Finisco un'amichevole in un paesino vicino Perugia, prendo il telefono e trovo 7/8 chiamate del mio agente. Lo richiamo subito. Mi dice che la trattativa con la Juve si è arenata e che la Lazio mi vuole a tutti i costi. Quel giorno mia madre era appena arrivata da Roma per stare un po' insieme, ma gli dissi che dovevamo subito tornare indietro perché avrei firmato con la Lazio. Ricordo che si commosse, aveva capito che il mio sogno si stava avverando".

Appena arrivato in biancoceleste scoppia la polemica perché gira una tua foto di qualche mese prima con una bandiera della Roma, mentre festeggiavi lo scudetto dei giallorossi."Quella sera ero in giro per Roma con amici e mi misero la bandiera in mano. Non ci vedevo niente di male; anche perché quell'anno io sarei dovuto andare alla Juve, non alla Lazio".