Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto a Radio Anch'io lo Sport: ​"La forza dell'Inter in Italia resta la stessa, a volte gli episodi fanno la differenza. Ieri per la prima volta una squadra contro di loro è stata capace di creare 3-4 palle nitide".



SULLA JUVE . "E' normale che ora anche un rallentamento anche piccolo permetta agli altri di scappare via. 3-5-2? Non so se lo proporremo ancora, è un possibilità. Ieri lo abbiamo scelto visti i due attaccanti dell'Inter, difficili da marcare a livello fisico. Lukaku è quasi incontenibile, Lautaro è bravissimo ad approfittare della sua stazza".