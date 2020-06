di Lorenzo Bettoni, inviato all'Allianz Stadium

L'allenatore del Lecce Fabio Liverani parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus: "Purtroppo con una squadra come la Juve è difficile giocarsela alla pari. Abbiamo fatto 35 minuti belli, ci mancava un po' di profondità in area. Non avendo giocatori d'attacco abbiamo dovuto usare giocatori diversi. Una volta trovato il vantaggio è diventata una montagna impossibile da scalare. Mi porto via un primo tempo di una squadra che ho visto in netto miglioramento rispetto alla partita contro il Milan.



PRIMO TEMPO - "Venire allo Stadium, sapevamo che fare risultato non era facile. Volevo la prestazione, personalità giocate, credo che per un tempo abbiamo risposto bene, dispiace aver perso l'uomo perché sarebbe stato bello arrivare al 90' con più certezze, dobbiamo recuperare energie fisiche, mentali e qualche giocatore per le prossime 10 partite".