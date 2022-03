Le parole di Fabio Liverani a Sky Sport, a commento di Fiorentina-Juventus:



"La concretezza contro la bellezza. La Juve portato via una vittoria con cui ipoteca una buona fetta di qualificazione, anche se non è finita. Vlahovic? Lui è nato e cresciuto lì, lo ha sentito. Ha fatto il suo, ha avuto un’occasione, ha fatto salire la squadra anche se non era una partita facile per lui. Dopo la cessione di Ronaldo la Juve ha cambiato qualcosa, si appoggiava molto a questo campione per creare la squadra intorno a lui. Perso lui non era facile cambiare soprattutto alla Juve dove risultati contano molto".