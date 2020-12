L'allenatore del Parma, Fabio Liverani, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match del prossimo turno di campionato tra la sua squadra e il Crotone. Tra le altre cose, ha parlato anche della partita contro la Juventus: "Da Genova in poi la squadra non ha mai sbagliato l'approccio mentale alle partite. Contro la Juventus c'è stato un approccio intraprendente, giusto e cattivo. Abbiamo intrapreso la strada giusta. Dobbiamo iniziare a fare qualche risultato e la prossima partita ha un valore importante prima della sosta".