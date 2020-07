Tutti ricorderete l'espressione rivolta da Gigi Buffon all'arbitro Michael Oliver dopo la concessione del calcio di rigore allo scadere che consentì al Real Madrid (e a CR7) di eliminare la Juventus dai quarti di finale di Champions League nel 2018: "Ha un bidone della spazzatura al posto del cuore". Il portierone bianconero ha evidentemente fatto scuola: oggi, dopo il rigore non dato al Lecce contro il Bologna in pieno recupero (braccio largo di Denswil su Mancosu, tutto regolare per Calvarese), episodio che oltretutto ha propiziato il contropiede del 3-2 per i rossoblù, l'allenatore della formazione salentina Fabio Liverani ha detto al direttore di gara abruzzese "Sei senza cuore!". Questa sconfitta col Bologna avvicina il Lecce alla retrocessione (-4 dal Genoa quartultimo a due giornate dal termine)