di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Direttamente dal J Medical, il tanto agognato ritorno di Dybala nel mondo Juve. Giorni d'attesa, per il giocatore e per la società: questa mattina, al centro medico bianconero, l'argentino svolgerà le visite mediche insieme ad Alex Sandro, come lui reduce dalla Copa America. I due si recheranno insieme alla Continassa, dove incontreranno per la prima volta Maurizio Sarri.



Circa 30 persone presenti in questo lunedì mattina, alle 8.40. Numero destinato a crescere con il tempo, con Dybala che arriverà intorno alle 10 a J-Medical.



10.00 - Dybala e Alex Sandro alla Continassa, poi le visite mediche.