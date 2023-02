La Juventus Primavera è tornata alla vittoria in campionato grazie al successo contro il Sassuolo. Quest'oggi affronterà in trasferta l'Udinese per dare continuità in campionato e accorciare sulle squadre davanti. I ragazzi di Paolo Montero scenderanno in campo alle 15. Segui la diretta testuale del match su ilbianconero.com.UDINESE: Piana; Guessano, Cocetta, Centis, Castagnaviz, Ulineia Buta, Iob, Semedo, Abdalla, Asante, Pejicic. All. Sturm. A disp. Di Bartolo, Bassi, Pafundi, Di Lazzaro, Panagiotakopoulos, Nwachukwu, Russo, Zunec, Nuredini, De Crescenzo, Lozza.JUVENTUS (4-3-3): Vinarcik; Valdesi, Dellavalle, Citi, Moruzzi; Maressa, Pisapia, Nonge; Yildiz, Mancini, Turco N. All. Montero. A disp. Zelezny, Fuscaldo, Doratiotto, Hasa, Ripani, Anghelé, Nobile, Pagnucco.Arbitro: Rinaldi (Bassano del Grappa).28'- Terza occasione per Turco, ripartenza guidata da Yildiz. Poi l'attaccante ancora una volta molto bravo a liberarsi ma poi il tiro è impreciso.25' - Vinarcik ancora molto bravo ad uscire e intercettare l'azione pericolosa dell'Udinese.21' - GOL JUVENTUS, Mancini! L'attaccante tiene palla, si gira e calcia dal limite centrando l'angolino basso, grande gol.18' - Ancora Turco a un passo dal vantaggio, fa tutto bene, salta l'ultimo difensore ma poi non trova lo specchio della porta.11' - Vinarcik esce con i tempi giusti e salva i bianconeri.9'- Prima opportunità per la Juve con Turco che da posizione defilata calcia alto, grande lancio di Yildiz.1' - Calcio d'inizio, parte la gara.