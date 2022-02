Seconda giornata dopo l'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina. Putin ha lanciato un attacco totale e ora il mondo attende. Ecco tutti gli aggiornamenti della giornata di guerra in tempo reale.



10.30 - Le forze militari russe sono arrivate a 15 chilometri da Kiev



9.30 - Governo Ucraina: missili su Kiev per tutta la notte.



8.30 - Il sindaco di Donetsk, Ivan Prikhodko racconta: "Due insegnanti sono morti durante un bombardamento su una scuola a Gorlovka".



8.25 - Fabio Prevedello, presidente dell'Associazione europea Italia-Ucraina, spiega: "Questa notte Romania e Polonia hanno aperto le frontiere. Fanno passare donne, bambini e anziani. C'è assistenza aiuto e sostegno per i profughi appena passato il confine. Ci sono lunghe code ma ci si muove, è permesso il passaggio con qualsiasi documento che dimostra l'identità".



8.15 - Secondo il ministero della difesa ucraino, "le forze russe hanno già perso circa 800 uomini. Le perdite per la Russia includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati".



8.06 - Questa mattina un pesante attacco aereo con missili e armi pesanti ha colpito la capitale ucraina Kiev. Il sindaco Vitali Klitschko (ex pugile) ha spiegato: "La difesa aerea della nostra città ha respinto con successo l'assalto. I frammenti di un aereo russo, presumibilmente un drone, e una serie di missili sono stati intercettati e sono caduti su due edifici residenziali situati nella parte orientale della città e andati a fuoco. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali è in condizioni critiche".



L'esercito russo ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la capitale dell'Ucraina, arrivando a raggiungere un aeroporto ad appena 130 chilometri dalla Polonia, dove in queste ore è in atto un fitto bombardamento.



7.59 - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato: "C'è unanimità e solidarietà da parte di tutti gli europei. Gli ucraini che lasceranno il Paese potranno essere accolti in Europa, la Francia farà la sua parte".



7.45 - Alyona Shevtsova, consigliera del comando delle forze terrestri ucraine, riferisce che lo staff della centrale nucleare ucraina di Chernobyl è stato preso in ostaggio da truppe russe. La Casa Bianca ha espresso sdegno. La portavoce americana Jen Psaki ha commentato: "Condanniamo e chiediamo il loro immediato rilascio. Gli Stati Uniti sono pronti ad accogliere i profughi che fuggono dall'Ucraina, le nostre truppe aiuteranno i paesi europei a trasportare i rifugiati".



7.31 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: "Le nostre forze militari fanno tutto il possibile per difendere il Paese. Secondo le stime preliminari purtroppo nel primo giorno abbiamo perso 137 nostri eroi, inclusi 10 ufficiali, 316 sono rimasti feriti. Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto qui. L'Ucraina è stata lasciata sola a combattere la Russia, chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all'Ucraina una garanzia di adesione alla Nato? Tutti hanno paura. Prima o poi la Russia dovrà parlare con l'Ucraina per porre fine ai combattimenti".