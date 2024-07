Juventus, mercato LIVE 16 luglio

Oggi è il 16 luglio e l'apertura della finestra estiva di calciomercato è ormai scattata da ormai due settimane. IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Esiste un'alternativa a Koopmeiners? Giuntoli e Thiago Motta hanno idee chiare su come muoversi. Ne abbiamo parlato QUI. Teun Koopmeiners vuole solo la Juventus, spunta un retroscena.i dettagli.Matias Soulè tra Roma e Leicester. QUI tutto quello che c'è da sapere.Prende credito l'ipotesi di uno scambio tra Juventus e Napoli per Giacomo Raspadori e Federico Chiesa. I dettagli QUI





