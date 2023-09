Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Juventus Primavera guidata da Paolo Montero conferma il successo e supera il Lecce in trasferta 3-0. Segnano Srdoc, Anghelé e Scienza. Di seguito il racconto del match.LECCE-JUVE PRIMAVERA 0-2 (Srdoc 65', Anghelé 81', Scienza 85')Lampinen; Addo, Pascalau, Samek, McJannet, Vulturar, Munoz, Daka, Adewale, Johnson, Jemo. All. Coppitelli.Vinarcik; Martinez, Domanico, Gil; Turco, Owusu, Ripani, Pagnucco; Vacca, Anghelè; Biggi. All. Montero.90' +7 - Si chiude la partita, 3-0 della Juve a Lecce, seconda vittoria in altrettante gare per la squadra di Montero.85' - Subito Scienza! Appena entrato al posto di Vacca, sigla il 3-0, bell'assist di Pagnucco.81' - 2-0 JUVE, super azione di Vacca che serve Srdoc, in area poi, non può sbagliare Anghelé.65' - GOL DELLA JUVE, Srdoc sul lancio di Gil, mette a sedere il difensore e trafigge Lampinen.64' - Entra Florea, esce Owusu.58' - Primo cambio per Montero, entra Srdoc al posto di Biggi.51' - Prima ammonizione per la Juve, punite le proteste di Vacca.46' - Si riparte da 0-0.45' +3 - Ci prova dalla distanza Ripani.38 ' - Di nuovo Lecce avanti, questa volta molto bravo Vinarcik a chiudere lo specchio della porta.35' - Prima vera occasione per il Lecce, Martinez colpisce di testa, Vinarcik esce male, la palla arriva a McJannet che però trova il corpo di Turco.15' - Dopo i primi quindici minuti, meglio la Juve, soprattutto con Turco che sta spingendo molto sulla destra.4' - Buon inizio della Juve, già tre calcio d'angoli per la squadra di Montero.1' - Inizia la partita