Lo scenario prefigurato dall'intelligence americana nelle scorse settimane è diventato realtà nella notte tra mercoledì e giovedì, quando il presidente russo. L'Ucraina è stata invasa da più punti, a est dai confini russi e a nord dalla Bielorussia: subito dopo le dichiarazioni di Putin si sono verificate esplosioni in diverse città del paese, compresa la capitale Kiev - dalla quale i cittadini stanno fuggendo in automobile, cercando di procurarsi più scorte di cibo possibile e prelevare denaro in contanti. Ci sarebbero già notizie riguardo a morti e feriti, anche aree civili sarebbero state attaccate, nonché gli aeroporti delle principali città, anche Kiev.13.20 - Nella, testimoniata da diversi video13.00 - La storia Instagram , poi rimossa, in cuiaugura la morte a Putin12.50 - Le parole di, bloccato a Kiev: "Siamo stati svegliati dalle esplosioni" 12.42 - Continuano i combattimenti nell'area di Kharkhiv. A Mariupol l'esercito ucraino avrebbe ripreso il controllo dopo un'offensiva russa, mentre a Kakhovka, una città nel sud dell'Ucraina, l'esercito russo avrebbe innalzato una bandiera sul tetto di una centrale elettrica.12.30 - Lo: secondo quanto diffuso dalle autorità ucraine, proseguono soprattutto in alcune città dell'est tra cui Kharkhiv e Shchastia. Starebbe aumentando il bilancio delle vittime.11.40 - L', diffusa da fonti di Palazzo Chigi: alle 11.00 Consiglio dei Ministri, alle 15.00 Riunione del G7 in videoconferenza, alle 16.30 Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, alle 20.00 a Bruxelles Consiglio europeo straordinario11.00 - Il Presidente dell'è tornato a parlare alla nazione, invitando gli ucraini "con esperienza militare a mobilitarsi", paragonando l'invasione di Putin a quella dei nazisti ed esortando i cittadini a donare il sangue così da aiutare il soccorso dei feriti.10.37 - Dichiarazione delIl Presidenteha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al palazzo del Quirinale per oggi 24 febbraio alle ore 16.309.40La dichiarazione della Presidente della Commissione Europea9.30 - La dichiarazione del Presidente del Consiglio: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Al lavoro con alleati europei e NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione9.00 - La dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti: Il presidente Zelenskyy mi ha contattato stasera e abbiamo appena finito di parlare. Ho condannato questo attacco immotivato e ingiustificato delle forze armate russe. L'ho informato sui passi che stiamo compiendo per raccogliere la condanna internazionale, anche stasera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Mi ha chiesto di invitare i leader del mondo a parlare chiaramente contro la flagrante aggressione del presidente Putin e di stare dalla parte del popolo ucraino. Domani incontrerò i leader del G7 e gli Stati Uniti, i nostri alleati e partner imporranno severe sanzioni alla Russia. Continueremo a fornire supporto e assistenza all'Ucraina e al popolo ucraino.