Il nuovo acquisto della Juventusrisponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione all'Allianz Stadium. Ecco le parole dell'ex centrocampista del Sassuolo, neo Campione d'Europa con la Nazionale italiana di Roberto Mancini:- "Sicuramente è sempre stato il mio sogno giocare nella Juve. La mia famiglia è juventina e per me è quindi una doppia emozione. Mi devo calare subito nella parte, sono pronto per questa nuova avventura. La Juve è sempre stata la priorità".- "Volevo venire qui, c''è stato un momento in cui ero molto in pensiero perché è stata una trattativa complicata. Non parlo di cifre, sono cose burocratiche che non mi competono".- "Avevo foto di Nedved, Del Piero e Buffon in camera, sono sempre stati i miei idoli".- "Ho fatto un solo allenamento, dobbiamo vedere. In qualsiasi posizione cercherò di fare del mio meglio".- "Ha inciso molto, loro hanno una mentalità diversa. Leo anche al Milan aveva una grande mentalità: con loro ho parlato tanto, anche in queste settimane. L'abbraccio con Giorgio è stato bellissimo, mi ha accolto come un fratello minore".- "Sono orgoglioso di essere allenato da lui, ha allenato molto e mi farà migliorare ancora".- "Devo avere equilibrio, l'Europeo mi ha aiutato a affrontare palcoscenici importanti ma devo ancora crescere molto".- "L'ho detto più volte, è stato un momento incredibile che mi ha catapultato in un. mondo in cui non ero ancora pronto. C'erano aspettative molto alte, ma poi per fortuna grazie al Sassuolo mi sono ripreso. Mia nonna, una delle più juventine, mi ha guardato e mi ha detto bravo per il gol, però poi mi ha ricordato che anche la punizione di Pjanic era regolare".- "Darò tutto me stesso, sono qui per vincere. Mi hanno accolto tutti molto bene e non vedo l'ora di lavorare con loro".- "La Juve è piena di campioni. Quando vedi Ronaldo avversario e poi in spogliatoio con te è emozionante. Io lo guardavo su YouTube e adesso gioco con lui: è un immenso piacere".- "Lui è stato molto importante, l'ho sentito prima di venire qui e vorrei provare a imitare la sua carriera. Sarà molto difficile ma sono qui anche per questo".- "Non so se siamo i favoriti ma vogliamo vincere perché questo è il nostro obiettivo".- "IL 27 sarà il mio numero, mi piace e mi porta fortuna: speriamo sia di buon auspicio".