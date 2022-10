Dopo la sconfitta in settimana contro il Lecco per 1-0, latorna in campo per provare a riscattare la deludente prestazione dell'ultimo match. Missione riuscita per i ragazzi di Massimo Brambilla che sconfiggonoportandosi a quota 12 punti in classifica. Decisivo il gol al 64esimo diSegui su IlBianconero la diretta testuale della partita.IL TABELLINO: Compagnon (64)Arbitro: Aloise di LodiGarofani, Barbieri, Riccio, Poli, Turicchia; Zuelli, Barrenechea, Besaggio; Compagnon, Pecorino, RafiaPisseri; Ciofani, Di Gennaro, Sottini, Sarzi Puttini; Gori, Pezzella, Sabbione; Felici, Ganz, Furlan.93' - Triplice fischio, la Juve vince 1-0 contro la Triestina.86' - Sabbione espulso, anche lui per doppio giallo.79' - Occasione clamorosa per la Triestina, Minesso davanti alla porta spara alto!68' -per doppia ammonizione!63' -, Compagnon! Sull'assist di Rafia, l'esterno calcia all'angolino da fuori area, 1-0 Juve.57' - Sabbione il più pericoloso della Triestina, conclusione però debole. Garofani attento.46' - Inizia il secondo tempo.45' - Si conclude il primo tempo, 0-0.42' - Due chance per la Juve: Barbieri sfiora il pallone sul cross di Zuelli, poi Pecorino riesce a concludere in porta ma para Pisseri.31' - Buona giocata di Rafia che trova Besaggio; quest'ultimo la mette in mezzo ma intercetta la difesa avversaria.15' - Si fa vedere anche Compagnon, conclusione però che finisce fuori dalla porta.9' - Prima occasione del match per la Juve con Turicchia che dopo una progressione calcia dal limite. Pallone di poco alto.1' - Calcio d'inizio, parte Juve-Triestina.