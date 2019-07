AGGIORNAMENTO 12.10 - Da Juventus.com, ecco il comunicato sull'allenamento odierno: "Una mattina al riparo dai 34 gradi e dal tasso di umidità ben oltre il 60%, ma non per questo fisicamente meno impegnativa. La prima parte della seconda giornata dei bianconeri a Nanchino è trascorsa in hotel, dove la squadra, divisa a gruppi, si è allenata in palestra, lavorando sulla forza. Nel pomeriggio invece si tornerà in campo: alle 19:30 locali, le 13:30 italiane, è infatti in programma la seduta all'Olympic Sport Center Side Pitch".



Una seduta iniziata più o meno intorno alle 9 del mattino, che è proseguita per un paio d'ore. La Juve si allena in Cina, dove domani incontrerà l'Inter di Antonio Conte. Un derby italiano che si fa pure derby del passato: a Nanchino, nel quartier generale nerazzurro, i bianconeri rivedranno l'ex allenatore Antonio Conte e l'ex amministratore delegato Beppe Marotta. Insomma, si vuole far bene. Per dare pure un segnale ai probabili avversari per lo scudetto. FOTO e VIDEO della seduta sono nella nostra gallery dedicata.