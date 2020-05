3









Pomeriggio di allenamenti, ormai un classico della Continassa post quarantena. La Juve riparte, lo fa con l'intero gruppo, e si setta sulla modalità estiva: nel tardo pomeriggio una nuova sgambata agli ordini di Maurizio Sarri, che prova e riprova la Juventus del ritorno in campo. Provando a inserire benzina nelle gambe appesantite dallo stop.



CHIELLINI IL PRIMO - L'unica presenza di questa mattina è stato Giorgio Chiellini. Allenamento specifico, probabilmente di recupero, per preparare al meglio la seduta di questo pomeriggio. Seduta in cui si lavorerà ancora per gruppi, sebbene più numerosi rispetto alla fase iniziale. Pronti per una nuova giornata, sotto il sole caldo di Torino.