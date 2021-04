Mentre la Juventus sta giocando contro il Napoli per rimanere in zona Champions League, a San Siro anche l'Inter si gioca un recupero di campionato, contro il Sassuolo. La differenza però sono gli obiettivi: contrariamente alla Juve, la squadra di Antonio Conte è in campo per allungare in testa alla classifica. Sono infatti 8 i punti di vantaggio dei nerazzurri sul Milan secondo in classifica, e con questa partita ha la possibilità di portarsi a +9 o +11. Praticamente, un match ball per il titolo!

Qui di seguito tutti gli aggiornamento in tempo reale su Inter-Sassuolo: