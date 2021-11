Non capita molto spesso di assistere a un ritiro in casa Juventus ed oggi ne parte uno importantissimo: la Juve deve rimettersi in carreggiata, sollevare la testa e ricominciare a macinare punti, gioco e avversari. Necessario per svoltare una stagione partita nella maniera peggiore e tornare a respirare. Zenit e Fiorentina, queste le due gare da preparare restando costantemente all'interno della Continassa e del JHotel per ricalibrarsi, recuperare le energie e cambiare marcia.