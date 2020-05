Inizia un'altra giornata di lavoro alla Continassa, dove i giocatori della Juventus si stanno allenando ancora individualmente rispettando tutte le norme di sicurezza, in attesa di avere una data per la ripresa di gruppo. Intanto uno dopo l'altro, terminato il loro periodo d'isolamento di 14 giorni, al centro sportivo stanno tornando gli stranieri: oggi è il giorno di Blaise Matuidi e Sami Khedira, domani torneranno i tre brasiliani Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro. Poi, mancheranno solo Higuain e Rabiot, i quali potrebbero anche essere sottoposti a un doppio tampone - stile Ibra con il Milan - per averli subito a disposizione in caso di esito negativo del test.



Segui tutti gli aggiornamenti live dalla Continassa



10.8 - Appena entrati al centro sportivo anche Pjanic e Bernardeschi.



10.01 - Arriva l'olandese De Ligt. 9.59 - De Sciglio arriva in Porsche.



9.47 - Ecco anche Gigi Buffon.



9.41 - Il primo ad arrivare è l'allenatore Maurizio Sarri.