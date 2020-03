Il Coronavirus non accenna a fermare la propria diffusione e da ieri sera il Governo italiano ha comunicato che tutta Italia sarà zona rossa. Il campionato resterà fermo fino al 3 aprile 2020. Ecco tutte le notizie LIVE



15.40 - Stop anche per la Lazio. Simone Inzaghi ha annullato la seduta d'allenamento odierna. I biancocelesti torneranno al lavoro da lunedì.



15.15 - Anche il Milan si ferma. Stop degli allenamenti per una settimana. I giocatori erano già a Milanello ma sono stati rimandati a casa.



14.45 - Inter-Getafe e Siviglia-Roma di Europa League sono a rischio. Il governo spagnolo, attraverso un decreto, ha vietato i voli diretti con l'Italia dalla mezzanotte di stasera fino al 25 marzo, mettendo in dubbio la giocabilità delle gare. Club in attesa di novità



13.00 - Il Cagliari ha informato che gli allenamenti della prima squadra sono sospesi fino a sabato 14 marzo.



12.00 - La Liga chiude gli stadi. E’ ufficiale la decisione di giocare a porte chiuse le prossime due partite di Liga e di Segunda.​



11.45 - Jean Michel Aulas, presidente del Lione, parla a margine dell’evento BFM Business del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus: “Per ora è previsto che la gara si disputi a porte chiuse, ma ogni giorno emergono informazioni differenti. L’Italia ha fermato le partite di campionato, ma mi pare che le gare internazionali non siano contemplate. Pertanto la sfida di ritorno a Torino si giocherà. Sicuramente si giocherà a Torino o, nel peggiore dei casi, erano stati fatti dei piani per giocare a Malta a porte chiuse: siamo nell'indecisione più totale”.​



11.00 - Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions League, in programma il 18 marzo, si giocherà a porte chiuse.



10.45 - Il Brescia ha annullato l'allenamento previsto per oggi.



9.30 - La Serie C, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si ferma. Come comunicato dalla Lega Pro, sono state rinviate, a data da destinarsi, tutte le gare in programma dal 10 marzo al 3 aprile 2020. La nuova programmazione delle singole gare sarà resa nota con un successivo comunicato.



9.00 - Fedez e Chiara Ferragni hanno lanciato una raccolta fondi per la terapia intensiva del San Raffaele (diretta dal prof. Burioni) e, in un solo giorno, hanno raccolto circa 3 milioni di euro. Le donazioni vanno avanti.