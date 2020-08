Doppia seduta, quest'oggi, alla Continassa. Andrea Pirlo vuole recuperare il "tempo perduto". O meglio: quello che si perderà. Sì, perché tra il ritorno e la ripartenza, in mezzo ci saranno anche gli impegni con le nazionali. E vuol dire che tanti, quasi tutti i bianconeri impegnati alla Continassa in queste ore, dovranno lasciare Torino per adempiere all'onore e l'onere di difendere i colori del proprio paese. Non c'è allora neanche un minuto da sprecare: si inizia questa mattina e si terminerà questa sera. Nel mezzo, pranzo e riposo al centro sportivo bianconero. Il tutto, chiaramente, agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff...