Allenamento del pomeriggio: ci siamo. Parte la seconda seduta della Juve. A breve i dettagli...Finisce qui la seduta del mattino: la squadra si riunirà ora a pranzo e rimarrà alla Continassa per consumare insieme il pasto e riposare in vista della sessione pomeridiana.Allenamento in corso da parte della Juve: è iniziata la seduta mattutina agli ordini di Sarri.Ci si allena, sotto il sole della Continassa. E lo si fa con attenzione massima verso l'idea di calcio che ha in mente Maurizio Sarri. Doppia seduta anche oggi a Torino: il tecnico ex Chelsea vuole inculcare nel minor tempo possibile il suo credo. E allora, nessun rompete le righe, nonostante il calcio: siamo nella parte fondamentale della preparazione.