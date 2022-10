SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH SU ILBIANCONERO

Dopo l'importante vittoria in Youth League contro il Maccabi Haifa,torna in campo.contro il Bologna; la squadra di Montero perde 4-2 e anche il primo posto in classifica. I bianconeri faticano soprattutto in fase difensiva dove concedono troppo.IL TABELLINOMarcatori: Ebone (10'), Mancini (12'), Pyythia (18'), Corazza (34'), Amey (37'), Mbangula (56'): Saia di Palermo22′ Bynoe, 41′ Mbangula, 67′ DoratiottoBagnolini, Mercier, Amey, Pyyhtia, Mazia, Corazza, Bynoe, Rosetti, Motolese, Ebone, Urbanski. All. Vigiani.Scaglia; Valdesi, Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Ripani, Nonge, Hasa, Mbangula; Turco N., Mancini.90' - Termina il match, Bologna-Juventus 4-2.87' - Corazza salva sulla linea, sfortunata la Juve.85' - Yildiz prova a fare tutto da solo ma Bagnolini gli dice 'no'.77' - Scaglia salva la Juve dal potenziale 5-2.56' - GOL DELLA JUVENTUS! Mbangula con una bella conclusione dal limite dell'area accorcia le distanza.50' - Mancini vicino alla doppietta con la girata, palla di poco a lato.46' - Inizia il secondo tempo.45' - Si conclude il primo tempo, Juventus sotto 4-1.37' - GOL DEL BOLOGNA, incredibile. Di testa Amey è tutto solo e non sbaglia, Juventus in grande difficoltà.34' - GOL DEL BOLOGNA, Corazza dalla distanza con un tiro a giro centra l'angolino, 3-1 dei rossoblù.18' - GOL DEL BOLOGNA, segna Pyyhtia. Non benissimo la difesa della Juventus, Pyyhtia trova lo spazio giusto in area e trafigge Scaglia.12' - GOL DELLA JUVENTUS! Mancini risponde subito e pareggia, in scivolata è il più veloce di tutti, assist di Hasa.10' - GOL DEL BOLOGNA, Ebone porta in vantaggio i padroni di casa dopo un rimpallo in area di rigore.2' - Subito grande occasione per la Juventus con Hasa che si gira in area di rigore, grande parata di Bagnolini.1'- Calcio d'inizio, parte Bologna-Juve