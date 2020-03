di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Il pallone è il miglior attore, ma non protagonista. Juve-Inter è la surrealtà che s'impossessa della nostra vita, di quelli che allo Stadium hanno avuto la 'fortuna' di entrare e di quelli che stasera la guarderanno comodamente appoggiati sulle proprio paure. Perché l'effetto della serata è questo: è il timore, è la consacrazione del fatto che qualcosa sia cambiato e che neanche la miglior arma di distrazione di massa sa cancellare. Voci che si fanno terribilmente presente, e che cambiano il volto del campionato, della sua gara regina.



I CONTROLLI - L'iter è apparentemente lo stesso, pure per i giornalisti. Cambiano i volti e i rumori attorno, l'occhio che cade sui guanti e sulle quattro mascherine di chi a Torino segue protocollo alla sua lettera. Poco prima d'entrare, il termoscanner sbalza via un minimo timore: un secondo e siamo tutti dentro. Firmare liberatorie non era mai successo: adattarsi è sempre la soluzione giusta. Cena al sacco ed eccolo, il verde del prato. Che ti sconfina un progetto di partita, irreale ma a portata d'occhio. I giocatori scendono in campo, quasi si fa sul serio. Non c'è paura attorno a Juve-Inter; c'è tristezza, quella sì.